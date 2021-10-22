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數百陰謀論者集會 叫甘迺迪兒子翻生夥拍特朗普選總統
1 小時前
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數百陰謀論者集會 叫甘迺迪兒子翻生夥拍特朗普選總統
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極右翼陰謀論者「匿名者Q」的支持者認為小約翰·甘迺迪未死，希望他與特朗普拍檔選總統。(互聯網)
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民眾周二在甘迺迪遇弒地點等待其兒子小約翰·甘迺迪翻生「奇蹟」。(互聯網)
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小約翰·甘迺迪與妻子1999年墜機身亡。(互聯網)

美國已故民主黨籍總統甘迺迪的兒子小約翰·甘迺迪，在1999年駕駛小型飛機與妻子墜機身亡，數百極右翼陰謀論者「匿名者Q」(QAnon)的支持者周二在甘迺迪1963年於德州達拉斯的遇弒地集會，指小約翰·甘迺迪未死，期望他宣布自己仍然在生，並夥拍共和黨籍前總統特朗普出戰2024年總統大選，競逐副總統。

 

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陰謀論支持者周一晚已聚集，相信甘迺迪家族將有重大公布。(互聯網)
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部分人穿上印有特朗普和小約翰·甘迺迪角逐2024年大選字眼的T恤。(互聯網)

相信小約翰·甘迺迪倒戈支持特朗普

記者Steven Monacelli在Twitter稱，周一晚見到大批匿名者Q的支持者聚集，他們相信小約翰·甘迺迪「詐死」，將會在翌日出來有重大宣布，並會在發言時稱特朗普是「王者之王」。片段所見，部分支持者穿著印有特朗普和甘迺迪名字的T恤，支持兩人拍檔選總統。到了周二，在1963年甘迺迪被刺殺時車隊駛經的地方，「匿名者Q」支持者站在車路兩旁等待「奇蹟」，認為小約翰·甘迺迪會戲劇性地倒戈支持特朗普。當然最後甚麼事也沒有發生。

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甘迺迪1963年於達拉斯在車隊巡遊時遇弒身亡，圖為事發前。(資料圖片)
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(左起)甘迺迪與兩名弟弟羅拔和愛德華，3人都從政，但他與羅拔均英年早逝。(資料圖片)

「小約翰·甘迺迪扮死逃避家族詛咒」

陰謀論分子認為小約翰·甘迺迪未死，因為美國名門望族甘迺迪家族最少11名成員英年早逝，是受到詛咒懲罰，為了逃避懲罰他假扮死於墜機。甚至有人認為他是「匿名者Q」。報道指Q已多次否認小約翰·甘迺迪未死的陰謀論，惟部分支持者深信他會回來。

數百陰謀論者集會 叫甘迺迪兒子翻生夥拍特朗普選總統

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/數百陰謀論者集會-叫甘迺迪兒子翻生夥拍特朗普選總統-291435
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