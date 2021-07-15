文化博物館新流行文化展覽 珍貴展品包括梅艷芳張國榮舞台服
(左)已故歌手梅艷芳在其最後一場演唱會中曾穿着的白色婚紗和西式紅金裙褂。展品由設計師劉培基捐贈。(右)演員蕭芳芳博士捐出的珠片迷你裙，她曾於粵語歌舞片中穿着該服飾。(政府新聞處)
香港文化博物館全新常設展覽「瞧潮香港60+」將於今日起開放予市民參觀。最新的常設展館位於沙田文林路1號香港文化博物館1樓。展覽展出多項珍貴展品，包括已故歌手梅艷芳、張國榮及羅文的的舞台服飾，以及黃家駒的第一支木結他等。
是次展覽聚焦二次大戰後至2000年代初香港流行音樂、電影、電視及電台廣播節目的發展，旁及漫畫和玩具，透過闡述香港流行文化的演變，社會背景和藝術特色，冀引領市民尋找香港過去的發展軌跡，同時承傳香港的多元文化。
展品包括蕭芳芳60年代珠片迷你裙
展覽展出多項珍貴展品，包括演員蕭芳芳60年代於粵語歌舞片中穿着的珠片迷你裙；歌手許冠傑於1978年獲頒的《半斤八両》白金唱片；已故歌手梅艷芳、張國榮及羅文的的舞台服飾；已故歌手黃家駒的第一支木結他；1973年度首屆香港小姐競選的入場券；電影海報設計師阮大勇的電影海報手稿；以及設計師靳埭強的海報作品、獎座及藏書等。
入館前須掃安心出行或登記
根據防疫規定，使用者在進入博物館前必須利用手機掃描「安心出行」二維碼，或登記姓名、聯絡電話和到訪的日期及時間，以便在出現確診個案時進行接觸者追蹤。康樂及文化事務署呼籲參觀人士在到場前預先下載「安心出行」流動應用程式，並在進館前利用「安心出行」掃描二維碼。如選擇到場登記個人資料，由於登記程序需時，請預早到達，以免延誤參觀時間。
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一九七三年度、首屆香港小姐競選的入場券。(政府新聞處)
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展覽內展出的不同年代經典玩具、漫畫和出版刊物。(政府新聞處)
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展覽內的電影場景互動拍照區，讓訪客化身成經典港產電影中的角色並拍照留念。(政府新聞處)
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設計師靳埭強的工作室，展示了他設計的海報作品、獎座及藏書。(政府新聞處)
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圖示已故歌手黃家駒買下的第一支木結他，結他由他的弟弟黃家強捐出。(政府新聞處)
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(左)海報師阮大勇於一九八四年繪畫的《最佳拍檔之女皇密令》電影海報手稿。(右)歌手許冠傑於一九七八年獲頒的《半斤八両》白金唱片。(政府新聞處)
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一九七三年度、首屆香港小姐競選的入場券。(政府新聞處)
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展覽內展出的不同年代經典玩具、漫畫和出版刊物。(政府新聞處)
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展覽內的電影場景互動拍照區，讓訪客化身成經典港產電影中的角色並拍照留念。(政府新聞處)
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設計師靳埭強的工作室，展示了他設計的海報作品、獎座及藏書。(政府新聞處)
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圖示已故歌手黃家駒買下的第一支木結他，結他由他的弟弟黃家強捐出。(政府新聞處)
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(左)海報師阮大勇於一九八四年繪畫的《最佳拍檔之女皇密令》電影海報手稿。(右)歌手許冠傑於一九七八年獲頒的《半斤八両》白金唱片。(政府新聞處)
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資料來源：
https://www.am730.com.hk/news/新聞/文化博物館新流行文化展覽-珍貴展品包括梅艷芳及張國榮舞台服-277770