文化博物館新流行文化展覽 珍貴展品包括梅艷芳張國榮舞台服

香港文化博物館全新常設展覽「瞧潮香港60+」將於今日起開放予市民參觀。最新的常設展館位於沙田文林路1號香港文化博物館1樓。展覽展出多項珍貴展品，包括已故歌手梅艷芳、張國榮及羅文的的舞台服飾，以及黃家駒的第一支木結他等。

是次展覽聚焦二次大戰後至2000年代初香港流行音樂、電影、電視及電台廣播節目的發展，旁及漫畫和玩具，透過闡述香港流行文化的演變，社會背景和藝術特色，冀引領市民尋找香港過去的發展軌跡，同時承傳香港的多元文化。

展品包括蕭芳芳60年代珠片迷你裙

展覽展出多項珍貴展品，包括演員蕭芳芳60年代於粵語歌舞片中穿着的珠片迷你裙；歌手許冠傑於1978年獲頒的《半斤八両》白金唱片；已故歌手梅艷芳、張國榮及羅文的的舞台服飾；已故歌手黃家駒的第一支木結他；1973年度首屆香港小姐競選的入場券；電影海報設計師阮大勇的電影海報手稿；以及設計師靳埭強的海報作品、獎座及藏書等。

入館前須掃安心出行或登記

根據防疫規定，使用者在進入博物館前必須利用手機掃描「安心出行」二維碼，或登記姓名、聯絡電話和到訪的日期及時間，以便在出現確診個案時進行接觸者追蹤。康樂及文化事務署呼籲參觀人士在到場前預先下載「安心出行」流動應用程式，並在進館前利用「安心出行」掃描二維碼。如選擇到場登記個人資料，由於登記程序需時，請預早到達，以免延誤參觀時間。