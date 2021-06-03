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文化活動「路過北角」藝術項目開幕 泳棚舊凳傳承社區故事
3 小時前
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路過北角藝術裝置微型沙灘七姊妹泳棚
文化活動「路過北角」藝術項目開幕 泳棚舊凳傳承社區故事
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「再想像．北角泳棚」參考百年前「七姊妹泳棚設計」。(陳奕釗攝)
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北角交響樂裝置可放大海聲和風聲等。 (陳奕釗攝)
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微型沙灘裝置讓市民在維港感受陽光與海灘。(陳奕釗攝)

北角發展歷史悠久，區內有皇都戲院、電車路、春秧街等充滿昔日情懷的著名地標，而百多年前更有「七姊妹泳棚」，便利市民在維多利亞港下水暢泳。香港藝術中心推動的社區藝術項目「路過北角」昨日開幕，有藝術家找來資深搭棚師傅陳煜光父子檔搭建「再想像．北角泳棚」；亦有參展單位從北角社區回收到二手枱凳，修補或改造後，置於北角碼頭，讓街坊懷緬過去並與兒孫話當年。
 

「再想像．北角泳棚」以縮小及浮台形式的版本「重現」七姊妹泳棚，負責設計的yucolab指，希望藉裝置讓人想像當年的泳棚，連結舊日情懷之餘，思考改善水質等議題。

泳棚由有多年搭棚經驗的陳煜光父子搭建，陳煜光指，泳棚須在水上搭建，增加不少難度；而與子合作，可讓兒子有發揮的機會，父子檔面對挑戰，又可為街坊重現昔日泳棚景象，感作品有傳承的意義。

「O&O Studio X REhyphenation」則創作了「小街坊」，從北角區內小學、街坊、店舖等募捐收集舊凳，修補後部分加入搖擺裝置，讓居民體驗童年回憶。每張舊椅更附有二維碼，掃描可查看箇中故事。例如一張由街坊從二手傢俬舖購得的港英政府家具、校長捐出的椅子等，亦有康樂棋等現今小孩較少接觸的娛樂。在北角住了四十多年的何婆婆昨攜同兩名孫兒來乘涼，她指裝置可讓老人家坐下乘涼，亦看到數十年前常坐的木椅子，跟孫兒分享「你阿嫲以前就喺坐呢啲凳」。

「路過北角」社區藝術項目還包括附近十多件藝術裝置，有微型沙灘、放大海聲和風聲的「北角交響樂裝置」等，每件展品展期不同，部分僅擺放至9月下旬，9月期間亦會舉辦多項活動，有興趣市民要把握機會。

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O&O Studio X REhyphenation團隊收集社區舊櫈。(陳奕釗攝)
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陳煜光(左)感作品具意義。 (陳奕釗攝)
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何婆婆(中)帶孫兒乘涼兼話當年。(徐炯晞攝)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/文化活動「路過北角」藝術項目開幕-泳棚舊凳傳承社區故事-282601
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