文化藝術｜八月中旬牛池灣上映《俠客列傳》

暑期藝術節「國際綜藝合家歡」八月中帶來粵語演出的戲劇《俠客列傳》，由7A班戲劇組製作，以輕鬆手法介紹中國古典文學中的俠客事蹟。

該劇從《史記》、《唐傳奇》等中國古代的文學經典中，挑選紅線女俠、郭解、大刀王五等故事；並以跳脫的榕樹頭講古形式，製作生動有趣的劇場演出，帶出俠客的「俠義精神」。

《俠客列傳》由一休擔任藝術總監兼編劇，薛海暉擔任導演，洪節華任副導演及形體指導；演員包括蘇育輝、周家輝、梁浩邦、劉亭君、黃潔怡。將於下月13日晚上7時30分、14日下午4時、15日上午11時30及下午4時在牛池灣文娛中心劇院舉行。門票現於城市售票網(www.urbtix.hk)發售，票價為140元、220元及280元。

「國際綜藝合家歡」由康樂及文化事務署主辦，於7月9日至8月15日舉行。

上映場次：

8月13日：7:30pm

8月14日：4:00pm

8月15日：11:30am；4:00pm

地點：牛池灣文娛中心劇院