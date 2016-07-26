料全港食肆強制嘟安心出行 袁國勇倡推疫苗通行證

港府月初強制所有政府大樓訪客用「安心出行」，近日屢傳安排將擴展至A、B類食肆。食物及衛生局長陳肇始接受傳媒專訪時，被問到是否全港食肆本月底前要強制用「安心出行」時，透露初步覺得措施可行，食環署已跟食肆商討，「但要俾少少時間」，有最新安排會盡快公布。

稻苗學會會長黃傑龍在一個電台節目指，當局上周曾約見業界，個人估計所有食肆將強制用「安心出行」，相信措施與通關有關，但形容業界「無意願可言」。他提到，內地廣州的防疫措施較本港更寬鬆，又指港府最初盼限制餐廳營業時間減少外出人流，現時卻要派消費券刺激消費，反問「點解仲要壓抑消費去防疫？」

另外，政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇接受網媒訪問時，建議港府跟隨以色列推出「新冠疫苗通行證」，只准打齊針的人上班、上學和進入公共場所。他指，接近100%的接種率是令本港乃至全球走出困局的方法，又揚言若做不到「全民接種」，通關時公營醫療系統「一定會崩潰」。

料全港食肆強制嘟安心出行 袁國勇倡推疫苗通行證