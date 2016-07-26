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料推實名制載21日行蹤 研「通關碼」求過關
4 小時前
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新型肺炎零確診通關出院標準確診者通關碼健康碼豁免檢疫口服藥外傭新冠肺炎
料推實名制載21日行蹤 研「通關碼」求過關
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本港相隔兩個多星期後，昨再錄得「零確診」，而港府日前率團與內地專家開會後，恢復與內地的通關亦見眉目。有份參與的政府專家顧問許樹昌透露，港府正籌備「通關碼」，用家要輸入旅遊史和實名登記的電話號碼等資料，相信屬通關條件之一，又稱內地提出多項本港防疫措施的改善建議，他認為港府跟隨後的4至5個月有望通關。創科局長薛永恒昨指會全面檢視「香港健康碼」，但無透露會否強制使用。
 

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許樹昌(資料圖片)

身兼中大呼吸系統科講座教授的許樹昌，上月26日與官員到深圳出席「內地與香港疫情防控工作對接會議」，席間雙方官員和專家就恢復兩地通關展開討論。許樹昌昨透露，創新及科技局正研究「通關碼」，當中用家需要輸入一些資料，包括陰性檢測結果、疫苗接種紀錄、確認並非密切接觸者及沒在疫廈逗留過、過去21日的旅遊史等。他相信這是通關的條件之一，並強調內地當局希望用家登記的電話，需要屬實名登記。

現時由內地或澳門抵港的人，須使用「香港健康碼」記錄檢測結果。薛永恒昨表示，本港已有一個多月沒有本地確診，是時候準備粵港澳三地重新通關，政府會全面檢視「香港健康碼」及現行防疫工作。至於會否強制市民使用，薛永恒就促請大家耐心等公布。

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兩地正研究恢復通關。(資料圖片)

須緊跟內地防疫標準 免「走漏」

此外，許樹昌又引述內地專家認為本港要加強及收緊部分防疫措施，如收緊機組人員、海員和外交人士等豁免檢疫安排，以及加密高風險工種員工的檢測次數，如機場、檢疫酒店及醫護等。本港確診者現時若連續3個相隔24小時的檢測樣本均錄得逾33的CT值，就可出院。許樹昌稱，內地當局指有關措施未獲世衛支持，建議跟隨當地做法，即出院後改到指定處所檢疫14日及檢測多次。

對於一系列建議，許樹昌指內地是防範有「走漏個案」，強調國家衛健委以持續「零確診」為原則，不能在通關後把額外風險帶到內地。他又說，內地與澳門由討論至全面通關需時4至5個月，相信本港在跟隨有關建議後需時亦相若，並透露內地專家稍後或來港視察。坊間有市民或不想就「通關碼」提供個人資料並擔心私隱問題，立法會議員自由黨鍾國斌認為，市民有權自己選擇，但「通關碼」安排將方便有需要到內地營商、探親或家庭團聚的市民，又指跟申請回鄉卡一樣，內地會有申請人的資料。他希望政府盡快落實細節，讓商界到內地營商不用再隔離。
 

港府研購「未註冊」口服藥療程

另外，醫管局計劃向美國藥廠默沙東，洽購500個新冠病毒口服藥Molnupiravir療程，許樹昌指目前數據顯示，這款藥可減低確診者五成住院率，故適合容易有併發症的長者及長期病患者，又指文獻顯示病發5日內服用成效最高。他指，愈早處方藥物予病人，就能盡早減低入院的機會，以騰出醫院床位供較嚴重病人。口服藥療程共5日、藥費折合港幣約5,500元，許樹昌稱衛生署轄下科學委員會月底將開會討論購買量，料成本為主要考慮之一。衛生署指，至今沒有收到有關Molnupiravir的藥物註冊申請。
 

本港再錄「零確診」

疫情方面，本港昨繼上月16日後再度「零確診」，初步確診則少於5宗。衛生防護中心昨接獲澳洲衛生當局的更新，指日前公布的當地確診個案，樣本經覆檢後證實為陰性。該宗個案為居東涌映灣園第3座的55歲男貨機機組人員，其密切接觸者已獲安排離開檢疫中心。

勞工及福利局長羅致光在網誌表示，過去1個月平均每日約40名外傭成功來港，又指恢復外傭來港後確診比例約4%，形容這是非常高的數字，若仍有人要求每日增加來港外傭人數，「我都無話可說。」許樹昌認為，抵港檢疫外傭確診比率較高屬預期之內，最重要是他們並無把病毒帶入社區。
 

料推實名制載21日行蹤 研「通關碼」求過關

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/料推實名制載21日行蹤-研「通關碼」求過關-287184
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