料推實名制載21日行蹤 研「通關碼」求過關

本港相隔兩個多星期後，昨再錄得「零確診」，而港府日前率團與內地專家開會後，恢復與內地的通關亦見眉目。有份參與的政府專家顧問許樹昌透露，港府正籌備「通關碼」，用家要輸入旅遊史和實名登記的電話號碼等資料，相信屬通關條件之一，又稱內地提出多項本港防疫措施的改善建議，他認為港府跟隨後的4至5個月有望通關。創科局長薛永恒昨指會全面檢視「香港健康碼」，但無透露會否強制使用。



身兼中大呼吸系統科講座教授的許樹昌，上月26日與官員到深圳出席「內地與香港疫情防控工作對接會議」，席間雙方官員和專家就恢復兩地通關展開討論。許樹昌昨透露，創新及科技局正研究「通關碼」，當中用家需要輸入一些資料，包括陰性檢測結果、疫苗接種紀錄、確認並非密切接觸者及沒在疫廈逗留過、過去21日的旅遊史等。他相信這是通關的條件之一，並強調內地當局希望用家登記的電話，需要屬實名登記。

現時由內地或澳門抵港的人，須使用「香港健康碼」記錄檢測結果。薛永恒昨表示，本港已有一個多月沒有本地確診，是時候準備粵港澳三地重新通關，政府會全面檢視「香港健康碼」及現行防疫工作。至於會否強制市民使用，薛永恒就促請大家耐心等公布。

須緊跟內地防疫標準 免「走漏」

此外，許樹昌又引述內地專家認為本港要加強及收緊部分防疫措施，如收緊機組人員、海員和外交人士等豁免檢疫安排，以及加密高風險工種員工的檢測次數，如機場、檢疫酒店及醫護等。本港確診者現時若連續3個相隔24小時的檢測樣本均錄得逾33的CT值，就可出院。許樹昌稱，內地當局指有關措施未獲世衛支持，建議跟隨當地做法，即出院後改到指定處所檢疫14日及檢測多次。

對於一系列建議，許樹昌指內地是防範有「走漏個案」，強調國家衛健委以持續「零確診」為原則，不能在通關後把額外風險帶到內地。他又說，內地與澳門由討論至全面通關需時4至5個月，相信本港在跟隨有關建議後需時亦相若，並透露內地專家稍後或來港視察。坊間有市民或不想就「通關碼」提供個人資料並擔心私隱問題，立法會議員自由黨鍾國斌認為，市民有權自己選擇，但「通關碼」安排將方便有需要到內地營商、探親或家庭團聚的市民，又指跟申請回鄉卡一樣，內地會有申請人的資料。他希望政府盡快落實細節，讓商界到內地營商不用再隔離。



港府研購「未註冊」口服藥療程

另外，醫管局計劃向美國藥廠默沙東，洽購500個新冠病毒口服藥Molnupiravir療程，許樹昌指目前數據顯示，這款藥可減低確診者五成住院率，故適合容易有併發症的長者及長期病患者，又指文獻顯示病發5日內服用成效最高。他指，愈早處方藥物予病人，就能盡早減低入院的機會，以騰出醫院床位供較嚴重病人。口服藥療程共5日、藥費折合港幣約5,500元，許樹昌稱衛生署轄下科學委員會月底將開會討論購買量，料成本為主要考慮之一。衛生署指，至今沒有收到有關Molnupiravir的藥物註冊申請。



本港再錄「零確診」

疫情方面，本港昨繼上月16日後再度「零確診」，初步確診則少於5宗。衛生防護中心昨接獲澳洲衛生當局的更新，指日前公布的當地確診個案，樣本經覆檢後證實為陰性。該宗個案為居東涌映灣園第3座的55歲男貨機機組人員，其密切接觸者已獲安排離開檢疫中心。

勞工及福利局長羅致光在網誌表示，過去1個月平均每日約40名外傭成功來港，又指恢復外傭來港後確診比例約4%，形容這是非常高的數字，若仍有人要求每日增加來港外傭人數，「我都無話可說。」許樹昌認為，抵港檢疫外傭確診比率較高屬預期之內，最重要是他們並無把病毒帶入社區。



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