逾4000萬海外宣傳「香港重新出發」 議員質疑浪費公帑

政府新聞處去年6月批出價值為600多萬美元(折約4,500萬港元)的合約聘請一間國際公關公司，推出為期一年的「香港重新出發」公關宣傳服務，向海外市場推廣香港形象，合約於本年7月30日屆滿。在今日立法會上，多名議員認為政府有浪費公帑之嫌，計劃成效欠佳。

工聯會麥美娟質疑是否「外國的月亮特別圓」，認為是否需要用4,000多萬公帑，去海外宣傳香港的核心價值和香港是宜居城市等事情，並不划算。亦有議員關注，當局為何不調派現有公務員或聘用本港公關公司負責有關工作，又質疑為何不在內地推廣香港形象，當中石禮謙議員關注會否要求審計署檢視。民建聯李慧琼指，香港當前的經濟情況艱難，政府應該盡量尋找現有資源解決問題。

副局長陳積志：顧問取價合理

民政事務局副局長陳積志回應，有關顧問的取價相當合理，當局認為收到的成品亦合乎要求，他指今次工作並非政府內部透過調配人手可完成，需要在世界上具備專業能力及經驗人士去做，強調政府已審慎使用有關開支，至於有關公司並無在內地做推廣，主要因為香港是中國一部分，內地已對香港情況相當了解，故有關公司主要作海外推銷工作。

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