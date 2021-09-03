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新一輪「賞你住」2萬名額明起接受預訂 (附登記懶人包)
1 小時前
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新一輪「賞你住」2萬名額明起接受預訂 (附登記懶人包)
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新一輪「賞你住」2萬名額明起接受預訂。

旅發局再度推出的「賞你住」，明天(7日)起接受合資格市民預訂酒店住宿計劃，名額共2萬個。新一輪計劃參與酒店達146間，部分酒店特別推出限定優惠，扣除「賞你住」500港元折扣優惠後，雙人一晚住宿等同免費，兼贈送早餐或餐飲優惠；亦有酒店為「賞你住」參加者提供相等於房價的餐飲券。每間酒店名額有限，先到先得。

賞你住｜預訂方法

按照酒店提供的指定方法，透過電郵或酒店預訂系統，直接向參與酒店預訂。市民須於電郵標題註明「HKstay」；如以酒店系統預訂則輸入「HKstay」。

其他必填資料包括：
⚫ 登記入住者姓名(須與身份證相符)
⚫ 入住及退房日期
⚫ 酒店住宿計劃名稱
⚫ 上載消費收據副本

賞你住｜合資格人士

登記入住酒店前已年滿18歲，在香港完成接種至少一劑新冠疫苗，以及持有效香港身分證，並須曾於本地零售或餐飲實體店消費滿800元。

賞你住｜800元消費收據

最多2張於本地零售或餐飲實體店消費合共滿800港元的機印正本收據，消費日期為2021年8月16日至10月31日；收據必須列明商戶名稱、消費項目、日期及金額。

賞你住｜酒店住宿期

⚫ 淨價500港元或以上的過夜住宿計劃(最多連續兩晚)。
⚫ 預訂時間：9月7日上午9時起直接向酒店預訂。
⚫ 住宿期：9月7日至11月2日(最遲10月31日登記入住)。

賞你住｜如何知悉是否成功預訂

住宿折扣優惠名額有限，先到先得。因此，當參加者提交預訂後，請耐心等候。酒店收到預訂及核實消費收據後，將於48小時內向成功預訂的客人發出確認。

賞你住｜參加酒店完整名單

可瀏覽活動網站

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/新一輪「賞你住」2萬名額明起接受預訂-附登記懶人包-283498
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