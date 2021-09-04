新世界推「80日環遊世界」拼色口罩系列 期間限定店登陸K11 Art Mall

新世界發展推出「80日環遊世界」拼色口罩系列，以世界旅遊勝地為靈感，推出9款不同設計的拼色口罩，即日起至本月26日，尖沙咀K11 Art Mall更特設期間限定店發售。

「80日環遊世界」拼色口罩系列達ASTM三級最高標準，由於色彩獨特兼保護性強，自發售以來反應熱烈，更一度售罄 ; 大熱色系包括Scents of Provence (薰衣草 x 靛藍)、Mist of Cape Town (粉橙 x 灰) 、Space Travel (銀河灰 x 天藍)，分別象徵普羅旺斯的浪漫薰衣草、南非開普敦的霧景和銀河邊際的太空旅行。

K11 Art Mall期間限定店更首次推出「80日環遊世界」拼色口罩禮盒裝，顧客可於店內選購全套9款、每款5片裝的拼色口罩禮盒，並免費附送一套9款的世界名勝明信片。期間限定店更特設比賽，讓顧客分享自己最難忘或期待的旅遊景點及行程。當中最具原創性及趣味性的參賽者更有機會獲得「80日環遊世界」拼色口罩禮盒裝乙盒。比賽詳情請留意期間限定店現場指示，並需受條款及細則約束。

「80日環遊世界」拼色口罩系列

全9款禮盒裝連明信片：200港元/盒

5片盒裝：22港元/盒；60港元/3盒