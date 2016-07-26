新世界提補償買家或獲賠百萬 柏傲莊III混凝土未達標拆卸重建

擁香港開埠以來樓盤收票紀錄，兼創新界分層戶呎價新高的大圍港鐵站上蓋物業柏傲莊III(第1座及第8座)部分牆身底座混凝土未達標，發展商新世界發展(017)為確保質素，決定將兩座物業拆卸重建，入伙日期料延遲約9個月，同時向846戶買家提出補償方案，無論選擇繼續完成或取消交易，均可獲額外津貼及利息補償。以樓價1,500萬元計算，總補償可達115萬元，變相樓價減價約7.7%。

據新世界披露，上月中承建商協盛建築匯報，第8座部分牆身混凝土檢測數據未達標，隨即展開全面檢測。本月3日承建商匯報第1座及第8座牆身底座部分混凝土亦未達標；本月6日主動通報港鐵(066)及屋宇署，決定拆卸重建並向公眾交代。

項目合作夥伴港鐵表示十分關注事件，已要求新世界提交詳細調查報告及跟進。屋宇署亦指高度關注事件，會就有否違反《建築物條例》展開調查，又知悉發展商決定拆卸兩幢大廈，會與有關認可人士跟進拆卸及補救工程細節，同時要求提交詳細報告，及於其餘5座進行額外測試並提交報告等。

土力工程處前處長陳健碩指，出問題的應該是兩座住宅的石屎壓力測試，一般情況下可選擇小修小補，但今次新世界決定整幢清拆，形容情況「幾罕見」，決定整幢清拆不一定反映情況嚴重，料發展商或擔心影響買家信心，才採取較嚴謹手段。他續指，柏傲莊III目前只興建十餘層，相信不會構成即時危險，但若不處理出問題的底層，落成後負載量或會「頂唔順」，有機會倒塌。

接近新世界消息人士指，發展商其實可選擇其他方法不整幢拆卸，如加固等方案，但最終為令買家安心及釋除疑慮才有此決定。



協盛建築為新世界附屬 傳裁百人集團否認

涉事承建商協盛建築為新世界全資附屬，已要求徹查事件是否涉及人為疏忽或監督責任，並即時撤換工程監督團隊。項目落成後，再委託獨立第三方檢測才向買家交樓。由2023年6月30日至成交日，買家可獲利息補償，按最優惠利率加兩厘(即7厘)計。另傳新世界因事件裁減建築部門約百人，其後否認。



陳永傑：買家初步反應溫和 接受延期收樓安排

中原地產及利嘉閣均表示已成立專責小組幫助客人跟進。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，新世界承諾無論買家選擇延期還是取消交易，會照常付足佣金。他又透露，客人初步反應溫和，主要接受延期收樓安排，較少選擇撻訂離場。對於事件會否打擊買家信心，陳永傑坦言「本港樓花有監管，亦好少有爛尾樓，過往亦有項目延遲半年至一年交樓，唔算特別，最緊要延遲交付有補償。」(相關新聞見A4、A36)

