新修訂《入境條例》下月生效 預先通報旅客資料須待立法會通過

立法會早前通過《2021年入境(修訂)條例》，修訂有關免遣返聲請的安排。保安局今日表示，修例將於下月1日起生效，而公眾關注的「預先通報旅客資料」，則須待立法會審議並通過附屬法例，故不會在現階段生效。不過，保安局今日的稿件未有提及一同修訂並獲通過的《武器條例》及《火器及彈藥條例》。

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保安局表示，修例目的為提高入境處的審核效率和防止拖延手段、改善酷刑聲請上訴委員會的程序和職能，以及加強入境處在源頭堵截、執法、遣送和羈留方面的工作。條例經修訂後，相關罪行罰則大幅增加，其中若載運未帶備有效旅行證件抵港的乘客，飛機擁有人及其代理人最高罰款，將由一萬元提高至10萬元。而若有僱主僱用不可合法受僱的人，即任何非法入境、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰會由原來的罰款35萬元及監禁三年，大幅提高至罰款50萬元和監禁10年，而有關公司的董事、經理、秘書、合夥人等，亦可能需負上刑事責任。修例亦針對審核、上訴及羈留機制作出修訂。

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賦權入境處長下令拒載

至於「預先通報旅客資料」，修例賦權保安局長訂立規例，向入境處長提供運輸工具上的乘客等的資料；同時賦權予入境處長可就運輸工具可或不可載運個別乘客發出指示。保安局指，有關安排需要在立法會審議並通過附屬法例，以及批准撥款建立所需系統後才正式落實，故不會在現階段生效。

入境處人員可持槍械武器

另外，獲通過的條例還修訂法例《武器條例》及《火器及彈藥條例》，訂明條例對管有武器、槍械及彈藥的禁止，並不適用於入境處人員，即令入境處人員能與警隊及懲教等一樣管有槍械及武器，但保安局今日的稿件卻未有提及相關修例。