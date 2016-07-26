新冠疫苗︱日本促外國人接種 逾期居留將不舉報

日本為加強國內疫苗接種率，容許在日本國內的非日本居民亦可以接種疫苗，然而根據日本法律，公務員在得知外國人逾期居留或非法入境須向國家舉報，不過在疫苗接種中心內，容許公務員不作舉報。然而日本傳媒向警方查詢會否在接種中心外搜捕時，警方未有正面回應，僅指他們對非法入境者將不會放鬆執法。

根據日本的入境法例，公務員在知悉有需要被遞解出境外國人時，有義務向日本的入境部門通報。不過日本厚生勞働省在今年6月底，曾聯絡地方政府的負責人，在面對可能要被遞解出境的外國人，需作適當的新冠肺炎對策。其中公務員的通報義務，在接種疫曲的場合，可以不作出通報，但可以向相關人士勸喻離開。

警不排除場外執法

在茨城縣的大洗町有約5%人口為外國人，當中以印尼人為主，在當地擔任水產業的加工工作。該區在4至5月期間，出現有外國人家庭為中心的感染群組。故於10月中開始為居留期接近屆滿的外國人進行疫苗接種，並通知區內的海外人士接種，至周二(2日)有227人申請，排除取消之後有225人完成第一劑疫苗。

就有關地方政府與厚生勞働省的決定，日本警方及入境相關部門，對《讀賣新聞》的訪問時就表示不會作出回應。不過茨城縣的警方表明，他們不會因此而放鬆對非法入境及逾期居留人士寬鬆。警方亦未有排除在接種中心外巡迴及檢查。