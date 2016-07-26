新冠疫苗︱北海道未滿12歲童被打錯疫苗 出現高燒副作用

日本北海道一個未滿12歲兒童，原本預定要接種日本腦炎疫苗，然而被地方的醫療機構錯誤接種新冠疫苗。兒童翌日出現發燒的症狀。

北海道七飯町公布一宗疫苗事故，一名未足12歲的兒童在周二(12日)原定到町內的醫療機構接種預防日本腦炎疫苗。由於地方機構只有醫生一人及沒有分開的診症室。在僅醫生一人處理各種疫苗之下，兒童被錯誤接種了輝瑞的復必泰新冠疫苗。醫生發現自己錯誤接種後，即場向家長及兒童致歉。

該兒童在翌日出現副作用，並且發燒至37.9度，至昨日回復正常體溫，目前健康未有受到影響。

沖繩調低接種年齡至12歲以上

在日本南部的沖繩，從明日起將會即場為12歲以上人士接種莫德納疫苗。而該縣的免預約接種，已計劃由目前限20至39歲人士，開放至全部年齡。

沖繩容許在指定日子期間，在當日下午接受12歲以上人士預約接種疫苗，每日限100人並採用莫德納疫苗。

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