新冠疫苗︱多國前領袖籲富裕國家分享過剩疫苗

超過160位各國前領袖以及代表人物，向G20國集團遞交一封聯署信，呼籲多個富裕國家向發展中國家，盡快提供多餘的新冠疫苗。

由前英國首相白高敦組織的這封聯署信指，浪費多餘的疫苗加上每日全球仍有數以千計人因為疫症死亡，富裕國家囤積疫苗並不合乎道德。該聯署信當中包括36位前總統及30位前首相，以及100個環球知名人物，交予意大利總理德拉吉，因為意大利將舉行G20峰會。

約1億劑疫苗年底過期

聯署指，全球有60億劑新冠疫苗，但當中70%由少數國家擁有，僅2%低收入國家的人民獲得接種。他們指美國、歐盟、英國及加拿大今個月就有2.4億劑未使用疫苗，促請他們盡快將這些疫苗與有需要的國家分享。

他們又指，每月有數以百萬疫苗生產，未來4個月將有達11億劑新疫苗，他們指世衞組織期望明年春季達到全球70%成年人完成疫苗接種的目標，其實是有可能達到。他們認為如果缺乏詳細的規劃，將有1億劑疫苗將在今年底過期。又指如果不盡快行動，在2022年1月，被浪費的疫苗更達到2億。