新冠疫苗︱東京免預約青年接種中心排長龍 明改抽籤每日限300人

因應年輕患者持續上升，日本東京都今日(27日)起，在澀谷車站附近設立毋須預約的疫苗接種中心。然而第1日早上7時已經有超過300人排除，未開始接種單日可接種數量已經爆滿。為此當局明日起改為抽籤，並需要到接種中心領取抽籤券，並透過通訊軟件查詢是否獲得打針資格。

東京的疫情雖然有所回落，不過年輕患者的個案仍然較多，故為吸引年輕人接種疫苗，東京都選擇在年輕人較多的澀谷車站附近設立接種中心。在今早已有大批年輕人到場輪候，於早上7時人龍已超越單日可接種的數字。有年輕人透露，自己早上6時已經到達排隊。

將再開2所青年預約接種中心

由於接種者踴躍，東京都今日隨即宣布由明日起實施抽籤，希望接種的16至39歲人士需要在早上9時半至10時半到澀谷區立勤勞福祉會館領取抽籤券，而結果會於當日上午11時半透過LINE發布及通知，每日限300人。而東京都計劃之後在東京都廳以及港區再設立多2所需要預約的接種中心。

另外，東京單日新增4,227宗確診，數字比昨日回落，同時亦是連續5日確診數字比上星期同日少。不過在愛知縣仍錄得最多的2,347人確診，當中有近半的1,139人來自名古屋市。