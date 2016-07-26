新冠疫苗︱澳洲43警務人員未打針被停職 更可能面臨解僱

澳洲維多利亞州有43名警務人員，因為未能按照州的規定，在10月15日完成首針疫苗接種及預約接種疫苗，被暫時停止執行職務，並可能面對解僱。

維多利亞州規定，包括警務人員的緊急服務工作者，需要在10月15日的死線前，預約以及完成首針疫苗接種。維多利亞州其後向美國有線電視新聞網絡（CNN）表示，該州有34名警員及9名負責公眾安全的職員，因為未符合疫苗接種的方向，故此將暫停他們的職務，並會接受該州的專業標準部門調查。

機場婚禮及葬禮職工亦要打針

維多利亞州的的聲明表示，相關職員可能會接受紀律處分，當中包括解僱；而若職員因為「健康問題」而不能接種疫苗，將可被豁免。根據該州的規定，須接種疫苗的還包括機場人員、婚禮及葬禮的相關職工。澳州的其他州分亦推出類似的要求，當中包括新南威爾士州的警察。

維多利亞州計劃在達到七成接種目標之後，於本星期解除已有3個月的封城令。

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