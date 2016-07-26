新冠疫苗︱美聯合航空近600職員未接種 或面臨解僱

美國聯合航空在8月要求美國員工完成疫苗接種，並要在本周一(27日)上載有關證明，然而仍有593名職員，並非因宗教或健康理由而拒絕接種。聯合航空高層在周一就發出通告，指未有提交接種證明，可能會被解僱。

擁有6.7萬美國職員的聯合航空，本身要職員在周一提供接種證明。公司總裁Scott Kirby及主席Brett Hart在周二表示：「我們要求所有聯合航空的美國員工接種疫苗，原因非常簡單。就是確保我們安全。事實上，每個人都接種，每個人都可以更安全。而疫苗的要求是有效的。」對於可能解僱未完成接種的員工，他們表示：「這是一個艱難的決定，但是為了保障我們團隊的安全，這是我們的首要目的。」

聯合航空表示，已接種疫苗及純粹未能提供接種證明的員工仍會保留。而聯合航空表示，會按照工會的協議作出解僱，而這程序估計要花數星期甚至數月。另外約有2,000名員工申請豁免，該航空公司原本對申請豁免員工自10月2日起放無薪假，但及後在6名員工提出法律挑戰而取消。