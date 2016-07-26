新冠疫苗︱袁國勇指下周料公布下調接種年齡到3至12歲

港大微生物學系講座教授、政府專家顧問袁國勇，今早(13日)出席電台訪問時透露，預計在下星期政府將會公布，將兩款疫苗的接種年齡下調至3至12歲。

袁國勇今早出席商台節目時表示，政府的專家委員會將會在下周一(15日)開會，當中包括討論將科興疫苗的接種年齡下降至3歲，他估計之後政府會公布將兩款疫苗的接種年齡，下調至3至12歲。

袁指出，根據醫學文獻顯示，12至19歲人士接種復必泰疫苗後，在每1百萬人中只有60人患上心肌炎，比例上較低，而且徵狀亦輕微。至於3至12歲兒童的接種劑量只是成人的三分一，而若在大腿進行注射，安全性會更高。

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