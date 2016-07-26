新冠疫苗︱輝瑞向日本申請為5至11歲兒童接種

日本傳媒報道，輝瑞藥廠已向日本政府提出申請，正商討為5至11歲的兒童接種疫苗。

早前輝瑞向美國食品藥物管理局申請，獲支持向5至11歲的兒童接種BioNTech疫苗，日本傳媒隨即向輝瑞及日本政府查詢，並獲證實輝瑞已與日本政府溝通。消息指，申請將獲日本厚生勞働省快速決定是否接受，而美國食品藥物管理局的意見，亦將影響日本政府的決定。

目前，輝瑞BioNTech疫苗被日本政府允許用於12歲以上人士，並對孕婦以外進行免費接種。然而因為疫苗對11歲或以下兒童的有效性及安全性未明之下，目前仍未允許使用。

東京新增36宗個案 大阪66宗

另外，東京今日新增36宗新冠肺炎個案，較上周三41宗下降，而過去7日的平均確診數字為27.9宗，而重症個案再減少至16宗。至於大阪的個案數字為66宗，已連續13日低於100宗個案，與上周三相比亦減少了7宗。而日本全國今日新增312宗個案，當中櫪木縣是自2月22日以來首次錄得「零確診」。

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