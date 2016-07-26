新冠疫苗｜「自願接種」變「強制」 內媒轟地方政府魯莽

對於內地多地突然實行「強制接種」，不准未接種人士進入公眾場所，上海「澎湃新聞」今日發表社評，指國務院聯防聯控機制4月時曾強調，接種新冠疫苗要「應接盡接」及「自願原則」相結合，引導並鼓勵民眾積極、主動接種，地方接種工作不得「簡單化」、「一刀切」，國家衛健委更曾兩度表態，對於一刀切「必須堅決予以糾正」。

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社評認為，限制未接種人士出行這種規定，已經與「自願原則」有所抵牾，「應該接種」、「鼓勵接種」，不等於強制或變相強制要求接種，地方政府不能為了完成疫苗接種任務「搞攀比」或「亂作為」，要充分認識到，任何「一刀切」思維和激進的舉措都是魯莽的、不可取的，要充分考慮個體的健康狀況、接種意願，以尊重贏得群眾的支持和配合。

網民：別搞這一套 直接全民接種

內地不少網民亦對於變相強制接種感到不滿，質疑「說是自願，這限制出行是甚麼意思？」、「對一些沒辦法接種的人怎麼辦？不出門不生活不工作了嗎？還是說國家能全權負責不能接種的人強制接種後出現的種種後果」、「如果要證明自己真的不能接種，走哪都要帶著證明嗎？」

有網民指出，「問題就是，醫生不給開這種『不能接種的證明』。我們學校組織打疫苗的時候，我們不能打的一定要讓我們找醫生開證明，跑了好幾個醫生，一個都不肯開」、「說禁忌人群可以出示證明(不用接種)，這個也很過分吧，很多禁忌人群是癌症患者，天天帶著證明拿給別人看嗎？把自己的隱私昭告天下啊」。

還有網民直斥，「如果是自願接種就別搞這一套，直接就是必須全民接種」。有網民就認為，「一刀切的行為恰恰暴露了一些地方基層法治能力的欠缺與治理能力的不足，也暴露了個別管理者的懶政思維：不想耐心推進疫苗接種工作」。