新冠疫苗｜一文睇清邊個國家強制打疫苗

變種新冠病毒Delta已傳至逾100個國家，世衛預料該病毒會成主流，法國也因應國內Delta確診個案增加，恐迎來第四波疫情，周一宣布強制醫護人員等接種疫苗，部分國家也實施不同程度強制打針措施。

澳洲：6月底決定強制家居長者照顧員、隔離酒店員工接種疫苗，將赴東京參與殘奧運動會的選手也須接種。

英國：英格蘭護養院員工從10月起，將強制打針。

法國：在醫院、診所和護養院工作的員工須注射疫苗，包括醫生、護士、文職和義工，否則無糧出。

希臘：希臘周一宣布，護養院員工強制打針，即時生效，健康護理員則從9月。另外，只有已接種疫苗的顧客才可進入酒吧室內、戲院和劇院等密閉場所。

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印尼：印尼在2月已強制注射疫苗，首都雅加達威脅拒打針人士面臨高達500萬印尼盾(約2,700港元)罰款。

意大利：政府3月下令衛生人員接種疫苗，包括藥劑師。拒絕打針的人或全年被停薪留職。

哈薩克：政府上月23日宣布，與超過20人一起工作人士須打針或每周接受病毒檢測。

波蘭：從8月起，可強制高危人士接種疫苗。

俄羅斯：《莫斯科時報》稱，莫斯科服務業在8月15日前須有六成員工完成接種。

沙特阿拉伯：5月時宣布，所有公私營機構員工想回工作場所，須先接種疫苗。下月起，進入政府、私人或教育機構，以及乘搭公共交通工具須已注射疫苗。

土庫曼：衛生部本月7日宣布，所有18歲或以上居民須接種疫苗。