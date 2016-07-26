新冠疫苗｜不滿接種率低 杜特爾特：應趁你睡覺時幫你打針

為遏制新冠肺炎疫情，各國正各出奇謀加緊提升疫苗接種率，以降低重症率以及死亡率。杜特爾特(Rodrigo Duterte)近日在公開場合頻頻放口風，繼早前揚言不允許拒絕接種疫苗的人離開住所，再次語出驚人，指最好的方法就是由總統帶隊，趁著他們熟睡時闖入家中，幫民眾打上一針。

根據菲律賓政府數據顯示，該國的目標是讓7,700萬人接種疫苗，目前近2,320 萬人已完全接種，疫苗完全接種率僅21.27%，另外有2,650萬人至少打了一劑疫苗。杜特爾特對接種率低多次向菲律賓人民喊話，指國家應對新冠肺炎疫情的主要方法，就是接種疫苗。

杜特爾特近日在總統官邸發表談話，指對於那些拒絕接種疫苗的人，就是問題所在，應該在村裡找出他們，趁他們在熟睡時施打疫苗，如果他們不想接種疫苗，讓政府派人到他們住所，在那裡給他們接種疫苗，自己會親自帶路。

杜特爾特女兒早前確診正接受隔離

菲律賓近日疫情出現趨緩，周一(11日)新增8,252起確診病例，而該國過去7天的平均新增確診人數為1萬宗。杜特爾特的女兒、達沃市市長薩拉日前確診新型肺炎。達沃市市政府表示，薩拉屬於輕症患者，正接受隔離治療。

杜特爾特早前放棄競逐下任副總統，外界視為是為薩拉參選總統鋪路。雖然薩拉在明年總統潛在候選人的民調中領先，但她堅稱正競逐達沃市市長，而非總統寶座。

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