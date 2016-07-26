新冠疫苗｜世衞下月付運1億劑科興國藥疫苗

世界衞生組織(WHO)計劃於下個月底前，完成付運1億劑科興及國藥集團的新冠疫苗，主要送往非洲及亞洲，是世衛首次交付中國公司製造的新冠疫​​苗。

世衞有份領導的疫苗全球獲取機制(COVAX)，原本計劃在今年內交付20億劑新冠疫苗，但因為供應問題，加上疫苗主要生產國印度實施出口限制等因素，導致目標遠遠落後，付運中國製疫​​苗有助追趕進度。

根據世衞一份文件，1億劑疫苗當中，科興及國藥各佔一半，付運日期是今年7月至9月。

與世衞共同領導疫苗全球獲取機制的全球疫苗和免疫聯盟(GAVI)發言人透露，截至本月中旬，國藥集團已付運大約1,000萬支疫苗。

南非稱無數據拒接受 尼日利亞納潛在選擇

1億劑疫苗當中，預計約三分之一將配送到非洲國家，烏克蘭是歐洲唯一接受COVAX配送中國疫苗的國家，預計將收到16萬劑科興疫苗。亞洲國家將收到超過2500萬劑中國疫苗，其中近1,100萬劑科興疫苗配送到印尼，其它將運往拉丁美洲和中東。

南非政府上月初宣布緊急批准使用科興疫苗，原本會接收250萬劑科興疫苗，惟當地衞生官員表示，由於未有科興對Delta變種病有效性的數據，所以不會接受這批疫苗。

早前接收近800萬劑國藥疫苗的尼日利亞，周二(24日)批准作緊急使用，並指會將國藥疫苗當作潛在選擇。

GAVI發言人拒絕就南非和奈及利亞發表評論，但指出有國家沒有被納入這一輪配送，原因之一是一些國家不接受國藥和科興疫苗。

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