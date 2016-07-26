新冠疫苗｜世衞急需逾600億元助窮國抗疫 促保障公平分發疫苗

世界衞生組織(WHO)再次對新冠疫苗，在全球分發不平衡的問題發出聲明。另外，世衞表示，急切需要 77 億美元，折合約600.6億港元來協助窮國應對新冠疫情。

世衛助理總幹事艾爾沃德(Bruce Aylward)表示，組織急需77億美元以協助窮國應對新冠疫情。有關資金將注入世衞新冠工具加速計劃，用作協助窮國購買醫療用品，包括疫苗、氧氣桶與護理用品等。有關支援計劃缺資金168億美元。

世衞助理總幹事Mariangela Simao認為，各國應通力合作。

世衞警告阻窮國獲疫苗將令疫情更惡劣

艾爾沃德指出，全球分發不平衡這個可恥的情況，全球有20個有權力的人可以解決，包括最大藥廠負責人，訂購大部分疫苗的國家領導人，以及生產疫苗國的領導人，希望民眾游說政客和大企業家，保障貧窮國家獲得疫苗供應，認為可帶來安全，他又警告如果阻止窮國獲取疫苗，只會令疫情比現時更惡劣。

世衛希望在9月尾，全球每個國家都有一成人口注射疫苗，世衛早前亦要求富裕國家，暫停注射加強劑計劃，先協助窮國的人民打第一針。非洲尼日利亞由於疫苗用盡，被迫中止注射疫苗約1個月，其後獲美國運送400萬劑莫得納疫苗，可以在下星期一恢復注射疫苗。

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