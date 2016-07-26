新冠疫苗｜世衞料Delta將成主導病毒 不贊同混針

世界衛生組織(WHO)表示，最先在印度出現的Delta變種病毒擴散至全球逾百個國家，預計很快將成為全球流行的主導新冠病毒。世衞又不贊同混針，指目前未有足夠數據支持混合注射不同藥廠的疫苗。

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世衞總幹事譚德塞表示，全球新冠確診病例已連續第四周上升，而染疫死亡的個案連跌10周再度回升。最先在印度發現的Delta變種病毒，正以極快速度席捲全球，導致確診個案及死亡病例激增，目前這種病毒已至少出現在104個國家及地區，預計很快將成為全球流行的主導新冠病毒。

世衞：混針是危險的趨勢

泰國公布，國家傳染病委員會同意第一劑接種中國科興疫苗的民眾，第二劑將接種阿斯利康(AstraZeneca)，以增加對Delta變種病毒株(最早於印度發現)的免疫力。世衞首席科學家斯瓦米納坦(Soumya Swaminathan)表示，目前無證據顯示已完全接種的人需要打加強劑。斯瓦米納坦又反對為公眾打不同藥廠的疫苗，形容這是危險的趨勢，因目前混針對健康影響的數據仍然很少，必須待更多相關研究完成再作評估。