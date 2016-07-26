新冠疫苗｜世衞籲推遲打第三針計劃 讓針予低接種率國家

正在匈牙利訪問的世界衞生組織(WHO)總幹事譚德塞，呼籲準備為國民打第三劑新冠疫苗作為加強針的國家，推遲計劃，將疫苗提供給低接種率的國家。

譚德塞表示，至今全球75%疫苗提供給10個國家，非洲的疫苗覆蓋率低於2%，對全球疫苗分配不均的情況感到非常失望，富裕國家的疫苗庫存不斷增加，而很多其他國家只能為一小部分人口提供第一劑和第二劑疫苗。他呼籲有意為民眾接種加強劑的國家，推遲計劃2個月，將第三劑疫苗捐贈給一些只有1%至2%人口接種新冠疫苗的國家，提高這些國家的接種率，以減少全球疫苗不平等的現象。他說，如果不能夠提高全球的新冠疫苗接種率，更強的新變種病毒將會出現。

世衛首席科學家斯瓦米納坦上星期表示，目前數據未確認有必要打加強針，認為全球最易受病毒侵害的人群完成接種疫苗，優先過高收入國家補打疫苗。

多國開始或計劃為民眾接種第三針

多個國家已經開始或計劃為民眾提供新冠疫苗加強劑，惟各地接種條件不盡相同。

以色列上月底起讓民眾接種第三劑輝瑞/BioNTech疫苗，由60歲以上民眾開始，陸續擴大到40歲或以上，以及醫療人員、教師及孕婦等，加針時須距接種第二針相隔最少5個月。當地已為逾100萬名民眾打了第三針疫苗。匈牙利是歐洲第一個為民眾接種第三劑疫苗的國家。條件是8月1日以後，任何人在打完第二劑新冠疫苗之後，只要提出申請，都可以打第三劑疫苗。

美國早前宣布將於9月起，為已接種兩劑輝瑞/BioNTech或莫德納(Moderna)新冠疫苗已經8個月的民眾，注射第三劑疫苗。英國從今年秋天起對50歲以上的人，體質很弱的人以及醫護人員提供第三劑疫苗的接種。法國亦將於暑假過後，為最年長和體質最弱的人施打第三劑疫苗。德國9月1日起，除了對年老體弱的人施打第三劑疫苗外，還對之前使用阿斯利康(AZ)疫苗和強生疫苗的人，提供輝瑞或莫德納(Moderna)疫苗作為追加接種的疫苗。

拉美國家烏拉圭之前多數民眾使用的是兩劑中國抗新冠疫苗，第三劑將追加接種輝瑞疫苗。南美的智利和多米尼加也都是大多使用中國疫苗，他們第三劑的追加疫苗亦會使用信使核糖核酸型的疫苗。

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