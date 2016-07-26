新冠疫苗｜世衞：病毒擴散速度較疫苗分配快 全球需要110億劑

世界衞生組織(WHO)數據顯示，全球平均每日新增確診人數跌至2月以來最低，是連降7周，為去年3月以來最長連降周數。不過，過去一周的平均死亡人數沒有減少。

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總幹事譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)指出，全球新增新冠病毒患者連續第七周下降，創下2月以來的新低，但全球每日仍有超過1萬人染疫死亡，死亡人數下降速度相對緩慢，指全球新冠病毒擴散速度較新冠疫苗分配速率快。他指，Alpha與Delta變種病毒株的傳播力較強，已經成為病毒在全球迅速擴散的主要原因，意味未接種新冠疫苗的民眾面對的感染風險持續上升。

譚德塞表示，非洲的死亡率為各大洲之冠，也是接種疫苗比率最低的地區。他促請各國繼續大量捐出新冠疫苗，協助落後地區防疫。

譚德塞歡迎G7捐疫苗 期望有更多

對七國集團承諾捐出8.7億劑新冠疫苗，譚德塞表示歡迎，但認為數目並不足夠，期望可以有更多疫苗，更快送到有需要的地方。他呼籲各國領袖攜手，達致全球七成人口接種新冠疫苗這個目標，他又說要達到目標，就要有多110億劑疫苗。