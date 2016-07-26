新冠疫苗｜中國逾10億人完成接種 河南將為重點人士打第三針

中國完成新冠肺炎疫苗接種人數已突破10億人。河南省昨天率先宣布，將對已接種兩劑滿6個月的重點人士追加第3劑疫苗。

人民日報、澎湃新聞報道，中國國務院聯防聯控機制昨下午舉行記者會，中國國家衛生健康委員會新聞發言人米鋒在會中宣布，截至9月15日，內地累計接種21.61億劑次，完成接種的人數為10.11億人。

河南將為完成兩劑疫苗滿6個月人士打加強劑

河南昨日率先宣布，啟動接種第三針疫苗作為加強針。

河南昨日於防疫防控工作視訊會議指出，國家即將啟動疫苗加強免疫接種工作，針對完成兩劑次滅活疫苗接種滿6個月的18至59歲重點人群，根據加強免疫需間隔6個月的時間要求，2021年9月、10月、11月依次對3月1日之前、4月1日之前、5月1日之前完成兩劑次滅活疫苗接種的重點人群進行加強免疫。不過，當日上午國務院聯防聯控機制召開新聞發布會未有發布有關加強劑的消息。

根據官方定義，重點人群包括從事進口冷鏈、口岸檢疫、船舶引航、航空空勤、生鮮市場、公共交通、醫療疾控等感染風險比較高的工作人員，以及前往中高風險國家或者地區去工作或者學習的人員。

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