新冠疫苗｜中大研究：接種科興者第三針打復必泰 抗體抑制能力近97%

屬於特定組別的市民下周四(11日)起可補打第三針，衞生署聯合科學委員會的專家早前建議第三針應接種復必泰疫苗，而政府則容許市民自行選擇補打哪款疫苗。政府顧問專家、中大呼吸系統科講座教授許樹昌有份參與的第三針研究顯示，已完成接種科興但免疫反應低的人士，第三針改打復必泰疫苗，對原始新冠病毒的中和抗體抑制病毒繁殖能力高達96.83%，遠高於三針都打科興的57.75%。

轉打復必泰對Delta抑制力達95%

中大今年8月至10月招募80名34至73歲、已完成接種科興疫苗但免疫反應低的市民參與研究，當中40人第三針打科興疫苗、40人補打復必泰，並於針後一個月進行「替代病毒中和抗體測試」(sVNT)，即檢視抗體阻止病毒感染細胞的能力，發現補打復必泰對原始新冠病毒的抑制力達96.83%，遠高於科興的57.75%；補打復必泰對Delta變種病毒的抑制力亦達95.33%，同樣高於科興的48.87%。

研究結果顯示，對於接種科興效果不顯著的市民，第三針補打復必泰較繼續打科興的效用更高。不過研究亦發現，第三針補打復必泰較易出現針口痛、疲倦及肌肉痛等副作用。

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