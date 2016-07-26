新冠疫苗｜五旬漢針後14天內死亡 無臨床證據顯示由疫苗引起

本港新冠疫苗接種計劃今日(27日)踏入第244日，截至周日(24日)的過去一周，衞生署共接獲33宗接種疫苗的異常事件報告，當中署方接獲一宗曾經於離世前14日內打針的個案，涉及一名51歲男子，署方認為沒有臨床證據顯示個案由疫苗引起。另外，署方過去一周沒有接獲涉及12至15歲青少年針後出現心肌炎或心包炎的報告。

共接獲47宗死亡個案

此外，截至周日晚上8時，衞生署累計接獲6,250宗打針的異常事件報告，有47宗死亡個案涉及離世前14日曾接種疫苗，當中沒有個案顯示與疫苗有關聯。截至當日，疫苗臨床事件評估專家委員會已總結26宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，初步認為19宗個案與疫苗接種沒有關聯，另外兩宗有待評估。專家委員會認為，至今並未發現有不尋常的現象，會繼續密切監察有關情況並收集數據以作評估。

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