新冠疫苗｜以色列准5至11歲兒童接種 英傳准為50歲以下人士打加強劑

以色列衞生部星期日(14日)宣布，同意接納專家小組建議，准許5至11歲兒童注射新冠疫苗。當地傳媒報道，每劑劑量是成人版三分一、即10微克的兒童版輝瑞/BioNTech疫苗，預計周三(17日)或周四運抵以色列，下周可為兒童接種，確實打針日期稍後公布。

美國早前批准為兒童注射兩劑疫苗，建議第一劑和第二劑相隔三周接種。以色列衞生部的疫苗委員會將於周三開會討論兩劑注射相隔的時間。以色列全國約940萬人口中，約120萬人是5至11歲兒童。雖然以色列疫苗接種率高企，但衞生官員一直認為除非這年齡組別也能打針，否則很難達至群體免疫。

英委員會料擴大接種加強劑範圍

另外，多間傳媒報道英國預計會批准為50歲以下的人打加強劑。英國多間傳媒報道，疫苗接種及免疫聯合委員會周一將開會，預計會批准為50歲以下的人士接種加強劑，希望在冬季臨近前降低疫情傳播。

報道說，英國一個委員會預計將在當地星期一批准擴大接種範圍，但年齡組別的細節暫時未確認。目前全國逾1,180萬名50歲以上及特定群組的人打了加強劑。有專家指，年輕群組若可以打加強劑，有助遏制病毒傳播；又預測今年冬季毋須有如去年一樣要實施「封城」。

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