新冠疫苗｜以色列正與其他國家商討轉移快到期疫苗

在新冠疫苗接種率較高的以色列，正與其他國家商討轉移月底到期瑞輝/BioNtech新冠疫苗。當地衞生部官員接受外電訪問時指，正同其他國家談判，轉移當地打不完、會在本月底到期的100萬劑瑞輝疫苗。

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以色列近九成50歲以上人士已打針，不過全國約五分一合資格人士尚未接種，據《以色列時報》報導，以色列有約 140 萬劑輝瑞疫苗將在 7 月底到期，價值數億美元。隨著Delta變種病毒持續擴散，當局希望使用 60 萬劑疫苗，為 30 萬名 12至15 歲青少年接種，剩下 80 萬劑疫苗則積極尋找買家，若在未來兩週內沒找到買家，衛生部將銷毀剩下的到期疫苗。

以色列冀以快過期疫苗與英國交換

官員證實，早前曾與英國討論過轉移疫苗，惟未能成事，並指預料要成功轉移，要先得到藥廠瑞輝的批准。據以色列《第12頻道》報道指，當地一批逾100萬劑的輝瑞疫苗即將於7月底到期，為免浪費，向英國提議以這批疫苗交換英國9月到貨的BioNtech疫苗，但礙於技術問題，而未能談成。

以色列之前也試圖與巴勒斯坦交換約100萬劑疫苗，但遭到巴勒斯坦拒絕，因為巴勒斯坦自治政府表示，無法接受快過期的疫苗，將等待直接從輝瑞訂購的新一批疫苗。世界衞生組織(WHO)建議各國不要丟棄過期疫苗，認為過期疫苗還能用來進行與效期相關的研究。