新冠疫苗｜以色列：輝瑞疫苗對Delta病毒有效率降至64%

以色列衞生部最新數據顯示，輝瑞/BioNTech的新冠疫苗，在預防最早在印度發現的變種新冠病毒Delta方面，效力似乎明顯較差，但很大程度上仍然能夠防止住院及重症病例。

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以色列6月初的民眾疫苗接種率超過57%，當局因此取消大部分防疫措施。其後， Delta變種病毒在全球擴散，以色列確診人數出現反彈，55%新確診者都是感染Delta變種病毒。以色列目前有最少六成人接種了一劑輝瑞疫苗，當地的確診宗數由1月時的超過1萬，一度跌至上月的單位數，但因為Delta病毒肆虐，確診數字近日再回升至三位數，周日再多343人確診。

輝瑞疫苗對重症保護率逾九成

數據顯示，在5月份Delta病毒仍未在以色列流行時，輝瑞/BioNTech疫苗在預防感染和出現病徵的有效率為94.3%，但自從Delta病毒開始流行，6月的數據下跌約三成至64%。在預防住院和重症方面，雖然有效率亦有所下跌，由97%下降至93%。截至周日(4日)，以色列930萬名民眾之中，有35名嚴重患者，6月19日只有21名。

輝瑞發言人拒絕評論，但引用其他研究表明，疫苗產生的抗體仍然能夠中和所有經測試的變種病毒，包括Delta病毒，雖然強度有所降低。