新冠疫苗｜何栢良：內地正研霧化吸入式疫苗 或有效阻斷傳播

內地正研發霧化吸入式新冠疫苗，並完成第一期臨床研究，在《刺針》國際醫學期刊發表研究數據。港大感染及傳染病中心總監何栢良在電台節目指，今次是首次有霧化新冠疫苗的臨床研究在科學期刊發表，形容結果十分重要，指吸入式疫苗可望在人體呼吸道黏膜產生免疫反應，對阻斷傳播有幫助。

將可直接在黏膜產生較強免疫反應

何栢良指，現有注射式疫苗要在呼吸道產生免疫反應，依賴血液產生抗體及免疫細胞走到黏膜，若吸入式疫苗研究成功，將可直接在黏膜產生較強免疫反應。他指現階段研究的疫苗是一款腺病毒載體疫苗，採用吸入疫苗方式，類似哮喘噴霧，但儀器設計不同，結果顯示免疫反應有良好效果，中和抗體最高的方式是先注射一劑疫苗，相隔28日後再吸入疫苗。

何栢良指，現階段研究未有直接量度在呼吸道黏膜的抗體、淋巴細胞等免疫反應，但相信研究團隊稍後會發表相關報告。

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