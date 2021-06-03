新冠疫苗｜何栢良：疫苗相關數據宜透明化 冀增至500至600萬人打針

新冠疫苗臨床事件評估專家委員會，日後只會公布與疫苗接種有潛在關聯的個別死亡個案。港大感染及傳染病中心總監何栢良在電台節目表示，對這個安排感到莫名奇妙，難以理解政府為何不公布數據，認為政府應盡量將數據透明化及科學化，如將異常事件劃分年齡層公布，以及適當比較已接種及無接種人士的情況，指疫苗監測方法非新事物，在全球已採用數十年，希望政府適當調節表述方式，讓市民大眾都明白相關數據。

何栢良舉例指，其中1款常用的口服抗生素，服用後嚴重敏感機率，是每百萬人有5宗，又指市民做身體檢查或電腦掃瞄時注射的顯影劑，引致嚴重過敏的機會，比起接種BioNTech(復必泰)新冠疫苗高100倍，建議政府交代接種疫苗的嚴重過敏個案時，要與市民在日常生活會接觸到的事物比較。

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另外，日前被列為新冠肺炎源頭不明確診個案的35歲男警，專家相信他的樣本包在診所受到疫苗污染，何栢良提醒診所應分開注射疫苗及收集樣本包的人員，又建議處理疫苗的醫護人員應該配戴手套，以及用漂白水清潔環境。

何栢良又指，本港以往有防疫抗疫階段，現時屬「打疫苗戰」，應盡量提高全港接種率，希望有500萬至600萬人完成接種。