新冠疫苗｜何栢良：除非有免疫系統等問題-否則不用打第三針

港大感染及傳染病中心總監何栢良在電台節目表示，已經接種兩劑科興或復必泰新冠疫苗的一般市民大眾，除非本身有嚴重疾病影響免疫系統，否則都暫時毋須考慮接種第三劑疫苗。

當局可考慮為5類人士接種第三劑疫苗

何栢良指，有科學證據顯示，有5類高危人士，接種疫苗後可能無抗體反應，或者抗體水平偏低，當局可考慮為這些人打第3針，或先為他們檢測抗體水平，再安排接種第三劑。這5類人士包括接受過器官移植的人士、接受過骨髓移植的人士、血液科癌症病人、有自身免疫問題人士，以及正服用會影響免疫系統藥物的人士。

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至於一般市民，何栢良表示，以放寬措施而且疫情出現反彈的國家情況來看，小部份已接種兩劑疫苗的人士，染病後病情亦輕微，疫苗對預防重症的成效高，所以一般市民暫時不用考慮打第三針疫苗，除非有職業因素或計劃前往高危地區。