新冠疫苗｜何栢良：60歲以上長者接種率低 林志釉倡「即日籌」限額應有彈性

為方便不懂網上預約接種新冠疫苗的長者，政府擬本月底向70歲或以上人士提供「即日籌」，各接種中心每日名額200名，讓長者即場取籌打針。港大感染及傳染病中心總監何栢良指，目前長者接種率仍偏低，全港約有200萬名60歲以上人士，只有約兩成半人已打首針。他認為，即日籌只是便利措施，長者接種率低源於疫苗資訊「未夠入屋」。他又指，全港接種人數需要達600萬人、佔九成合資格接種人口才算安全，預計起碼到11月中才會達成。

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林志釉：應考慮詳盡配套

病人政策連線主席林志釉認為，即日籌可以方便長者，但認為名額應有彈性，每間中心應每日預留多十數個名額，「唔通排第201個就叫佢返屋企」，否則會影響長者接種意欲，「(長者)都唔知第二日嚟仲有無呢啲位(接種名額)」。林又建議，政府應考慮詳盡配套包括截龍安排，「老人家可能(清晨)4點鐘就擔定張凳去排隊」，萬一每日有達500人到場排隊打針，中心應如何控制人流，例如應該截龍，還是轉送到其他接種中心打針。

接種中心稱有信心應付

有份營運疫苗接種中心的康健國際醫療集團營運總監梁國齡相信，中心人手足夠應付每日的長者名額，但須增加文職人員協助長者填寫資料及解釋接種詳情。至於復必泰疫苗需要預先稀釋，並需於6小時內接種，被問到新增即日籌會否導致「嘥針」情況，梁國齡稱現時中心根據人流稀釋疫苗，每日首10小時基本上是正常運作，直至中心關閉前約一小時才需要「追針」，準確計算尚有多少人會前來打針，因此不認為每日增加約200個即日籌名額會對運作有影響。