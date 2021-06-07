新冠疫苗｜傳日本擬今夏推疫苗接種證明 冀促進國際商務往來與經濟活動

歐盟7月起將啟用新冠疫苗接種電子證明，並建議成員國避免對接種者採取病毒檢測等限制。日本政府研擬今夏發行紙本疫苗接種證明供出國者使用，盼促進商務往來與經濟活動。

《日經新聞》報道，因愈來愈多歐美國家要求提供新冠疫苗接種證明，日本已有部分高層官員出訪時製作非官方的疫苗接種證明書。日本本月21日將展開「職場接種」，為企業員工及大學師生等接種疫苗，接種者增多，將有助降低出國民眾與入境國家的風險，有接種證明也可讓海外商務、洽談公務更方便。

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將推App版

以內閣官房長官加藤勝信為首的跨部門小組，正加緊研議發行官方的疫苗接種證明，一般商務人士等也可使用，擬在今夏先推出紙本證明書，並於今年內逐漸電子化，推出App版本等。

證明書擬記錄姓名、接種疫苗廠牌、接種日期等，由擁有居民資訊、負責接種計劃的各地方政府發行；接種紀錄將與中央政府管理的「疫苗接種紀錄系統(VRS)」連繫，由國家保證疫苗證明書的內容正確。

方便出國商務行

料因商務或留學而需出國的日本人，或是居住在日本的外國人返國時等情況，都會使用疫苗接種證明。日本貿易會會長小林健指，以商務人士為例，若持有「疫苗護照」便能自由往來各國，是最理想的情況。旅行社H.I.S.指，入境隔離14天是海外旅遊最大的難關，若能因疫苗護照制度而減少入境管制，相信會改變民眾的想法。

日本接種證明的參考對象，是歐盟7月1日起將在歐盟國家境內實施的疫苗證書「歐盟數碼COVID證明」(EU digital COVID certificate)，將記錄持有人已接種疫苗、檢測結果為陰性以及曾感染但康復等資訊。

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歐盟委員會5月31日建議，旅客在入境前14天若已完成接種新冠疫苗，應免於病毒檢測或隔離檢疫，並呼籲逐步放寬旅遊限制。

然而，接種疫苗取決於個人意願，輿論質疑疫苗接種證明制度，將會導致歧視未接種者。例如，美國喬治亞州禁止公營機關要求民眾出示疫苗接種證明，因為接種疫苗是個人決定，州政府的疫苗接種紀錄也不提供給私營企業。據報，美國至少有10個州禁止要求疫苗接種證明。

日本政府亦正審慎研究疫苗證明是否在國內使用，因擔心地方政府急著恢復經濟，以及各企業自行設定規則等，將出現混亂，政府也考慮制訂統一的使用原則。