新冠疫苗｜全球確診個案破2億宗 世衞倡最快9月後才補針

根據美國約翰霍著金斯大學的統計，全球至今有逾2億人確診，當中425萬多人死亡。世界衞生組織(WHO) 發出強烈措辭聲明，呼籲富裕國家暫停為民眾提供第三針新冠疫苗「加強劑」計劃

全球確診個案在今年1月26日突破1億宗，再以半年時間倍增至2億宗。疫情最嚴重的美國，增至3,530萬人確診，超過61萬人死亡。疫情僅次於美國的印度及巴西，分別累計有逾3,176萬及2,002萬宗病例，逾42.5萬人及55.9萬人不治。

譚德塞：冀全球至少一成人可注射疫苗

對於西方國家有意安排高風險人群，接種第三針新冠疫苗作為加強劑，防範變種病毒。世衞發出至今措辭最強烈的聲明，呼籲富裕國家暫停有關計劃，並應集中力量協助發展中國家民眾，先注射第一劑疫苗。

世衞總幹事譚德塞指出，截至5月，高收入國家每100人有50劑疫苗，低收入國家因為缺乏疫苗，每100人只有1.5劑，差距很大。他說，明白各地政府對Delta變種病毒的憂慮，但希望富裕國家至少在9月底前，不要推行注射加強劑的計劃，以便交付更多疫苗，令全球每個國家，至少一成人口可以注射疫苗。

全球至今已接種大約42億劑疫苗，譚德塞指出，當中超過八成疫苗流入高收入和中高收入國家，這些國家佔全球人口不到一半。現時最迫切的事，是扭轉高收入國家佔用大部分疫苗的情況，全球需要關注最脆弱、最有可能演變為重症以及死亡者，應優先為他們接種疫苗。

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