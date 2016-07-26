新冠疫苗｜公務員須打針或每兩周自費檢測 工會形容強迫打針憂增基層壓力

公務員事務局向全體政府僱員發通告，由今日起要求所有未接種新冠疫苗的政府僱員，須每兩星期接受新冠肺炎病毒檢測；由下月1日起，定期檢測須自費，不能再報銷。公務員工會聯合會總幹事梁籌庭今早於電台節目稱，政府曾表明不會強制公務員打針，但今次決定與強迫打針沒分別，而且事前沒有與公務員團體溝通，對突然推措施感到詫異。

梁籌庭表示，暫時未知不遵從檢測有何紀律處分，但強調每兩周自費檢測對基層公務員帶來經濟壓力，並指部分公務員是家中經濟支柱，惟因身體情況未有接種疫苗。

倡由政府醫生證明不宜打針

至於有醫生證明不適合打針的僱員，亦須跟從檢測要求，但檢測費用可以繼續申請報銷。而已打首針的僱員，則可豁免每兩星期做檢測的要求。梁籌庭認為，當局應該讓不適合接種疫苗的公務員到政府診所諮詢醫生意見，由政府醫生開「醫生紙」，證明有關僱員不適合打針。

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