新冠疫苗｜六旬翁打科興後兩日亡 死因庭召開研訊

63歲男子今年2月接種第一針科興新冠疫苗，兩日後出現身體不適，自行到醫院求醫後不治。死因庭今日召開為期9日的聆訊，設有2男3女陪審團。死者的親友在庭上供稱，死者打針當日沒有異樣，但他生前有「三高」，而且甚少運動。

死者李宇根今年2月26日在官涌體育館的社區疫苗接種中心注射首劑科興疫苗，至同月28日出現急性呼吸困難，自行前往伊利沙伯醫院接受治理，同日凌晨約4時離世，終年63歲。

死者罹患心血管病排期「通波仔」

死者胞兄李昌根作供時透露，死者生前從事消防工程，身型較肥胖，而且有逾20年吸煙習慣；兩名友人則供稱，死者生前每日抽食一至兩包煙、甚少運動，而且患有高血糖、高血脂及高血壓，數年前更出現心血管問題，有時走路會氣促，本來正排期接受「通波仔」手術，並罹患糖尿病。

其中一名朋友林鴻凱於庭上指，死者打針後翌日兩人如常一起吃早餐，沒有發現對方有異樣。另一名朋友鄺家樂則指，他於死者打針後兩至三小時查問對方身體狀況，死者表示沒有任何頭暈、氣促、胸痛和針口痛，但他指，死者打針前約一周曾去看醫生。

鄺家樂提到，今年2月28日晚上6時左右發現無法聯絡死者，遂到死者寓所並報警，其後才得知對方已於當日凌晨離世。死者遺孀及女兒不願處理喪事，因此交由鄺接手處理，並到醫院認屍。

相關新聞：