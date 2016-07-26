新冠疫苗｜劉宇隆：接種率達樽頸位 倡降科興年齡門檻

衞生防護中心轄下的科學委員會，將於下周三(15日)開會商討降低科興新冠疫苗的接種年齡門檻，以及接種第3針事宜。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆認為，本港疫苗接種率已達「樽頸位」階段，目前12至19歲的青少年組別接種率約六成，相信降低科興疫苗年齡，有望可推高接種率。

劉宇隆於電台節目表示，港大兒科進行的青少年接種新冠疫苗研究，發現逾100名接種科興的青少年中，抗體反應不比成年人遜色，甚至更高，認為成效是毋容置疑，而且相當安全。

斥政府審視新冠疫苗程序僵化

劉宇隆提及，智利政府已經將科興疫苗接種門檻下調至6歲，促港府同時向智利政府和科興藥廠索取數據。他批評，目前港府及其相關團隊審視疫苗的程序，或過分小心和僵化，認為不應再拖延調低科興接種年齡門檻。

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