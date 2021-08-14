新冠疫苗｜劉澤星：疫苗過敏門診個案仍有4000宗未處理

新冠疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星在電台表示，疫苗過敏安全門診至今接獲約8,000宗轉介個案，目前只處理約一半，即約一半仍未處理，形容數目達至海量，而且每日仍有很多新轉介個案，目前人手上難以應付突如其來的轉介，希望可以盡快處理，解答市民對接種新冠疫苗的疑惑。他又說，當中大部分人都適合接種新冠疫苗，呼籲市民可參考家庭醫生意見。

至於有市民獲排期到2029年才接受疫苗過敏測試，劉澤星解釋，只是行政程序，承認安排未是最好，他不希望市民獲轉介後全無音訊，因此先致電了解情況和進行排期，但「一排就排到多年後」，強調職員現時正逐一致電相關市民，將應診期調撥至較前的日子，相信毋須要輪候7年。

出席同一節目的港大醫學院內科部免疫及過敏學臨床助理教授李曦指，香港過敏學會4月已發聲明，大部分人都適宜接種新冠疫苗，暫時有3類人士未必適宜接種，包括接種一劑疫苗後，出現懷疑過敏反應的人、有過敏性休克病史的患者，以及對多種食物或藥物嚴重過敏人士，在本港至今接種600多萬劑疫苗，衛生署只接獲4宗個案在接種疫苗後出現過敏性休克，形容是非常罕有。

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