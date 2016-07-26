新冠疫苗｜加州奧克蘭動物園「住客」排隊打針

位於美國加州三藩市灣區的奧克蘭動物園， 其「住客」上周起陸續注射新冠疫苗，《三藩市紀事報》周六(3日)報道，老虎「Ginger」和「Molly」帶頭打針。

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動物園獸醫部副主管Alex Herman表示，園裡的動物並沒感染新冠病毒，注射疫苗是預防牠們染疫。首批接受兩劑注射的是老虎、黑熊、棕熊、山獅和雪貂，之後便安排靈長類和豬類動物打針。

捐贈1.1萬劑動物用新冠疫苗

這些動物專用的新冠疫苗由新澤西州動物藥劑公司Zoetis研發及捐贈。該公司正捐贈逾1.1萬劑新冠疫苗予近70個動物園以及10多個保育區、庇護所、學術機構和政府機構。

聖迭戈動物園的黑猩猩出現集體感染後，園方今年1月開始為靈長類動物注射新冠疫苗。研究顯示，人類與大猩猩的基因組相似度達98​%，反映靈長類較易受新冠病毒感染，此外貓科動物也較易染疫。新冠肺炎疫情爆發以來，已發生寵物貓狗、動物園黑猩猩、獅子與老虎等受感染的個案。