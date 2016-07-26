新冠疫苗｜北韓拒收300萬劑疫苗 世衞再籲本月暫緩打加強劑

北韓婉拒接收一批約300萬劑科興新冠疫苗。

《華爾街日報》引述聯合國兒童基金會(UNICEF)報道，聯合國兒童基金會為新冠疫苗獲取機制(COVAX)分發疫苗，並擬向北韓發送科興疫苗。該基金會發言人指，北韓衞生部門以全球疫苗供應有限，加上其他國家病例激增，拒絕接收。

南韓有智庫早前指，北韓曾經在7月因擔心疫苗副作用，而拒收一批阿斯利康(AstraZeneca)疫苗。

世衞：低收入國家接種率少於2%

世界衞生組織(WHO)總幹事譚德塞表示，上星期的全球新增確診病例，兩個多月以來首次錄得下降，但關注部分國家死亡病例急劇增加，疫苗分配不平等亦令人震驚，再次呼籲新冠疫苗接種進度理想的國家，至少在本月內暫緩接種第三針加強劑的計劃，以便讓更多低收入國家民眾先打第一針疫苗。

譚德塞認為，有可能需要為有免疫系統問題的人士打加強劑疫苗，但現時不希望見到廣泛地為身體健康的人群接種第三劑疫苗，呼籲富裕國家通過世衞的COVAX等渠道，向有需要的國家捐贈疫苗。

世衞數字顯示，全球已經接種超過50億劑新冠疫苗，但當中75%集中在10個國家，高收入國家有約50%人口已經完成接種疫苗，但在非洲等低收入國家，接種率少於2%。

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