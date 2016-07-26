新冠疫苗｜南韓研究：輝瑞與阿斯利康溝針 抗體量較打兩劑阿斯利康高5倍

新冠疫苗兩劑應否混合施打，仍有待更多研究提供數據。南韓國立傳染病研究所周一發表的最新研究顯示，第一劑接種阿斯利康(AstraZeneca)新冠疫苗後第二劑接種輝瑞/BioNTech疫苗的人，其中和抗體量遠多於兩劑均注射阿斯利康的人。

打兩針後抗體陽轉率為100%

該研究所針對首都圈10間醫療機關的499名醫護人員進行疫苗接種效果比較及分析。結果顯示，接種首劑疫苗後中和抗體陽轉率高達96%以上。首劑接種阿斯利康疫苗時抗體陽轉率為96%，輝瑞/BioNTech為99%。第二劑疫苗不論是否「溝針」，抗體陽轉率均為100%。

報告指出，首劑注射阿斯利康、第二劑輝瑞/BioNTech的「溝針」接種者，中和抗體量較第一、第二劑均接種阿斯利康的人高出5倍，與第一、第二劑均接種輝瑞/BioNTech的人相若。

兩劑接種同一款疫苗與兩劑混合施打，對Alpha變種病毒(最早於英國發現)的抵抗能力均沒減少，但對Delta(最早於印度發現)、Beta(最早於南非發現)以及Gamma(最早於巴西發現)的抵抗能力卻減少1.4至4.1倍。「溝針」對Delta變種毒株的抵禦能力較原始病毒減少2.4倍。「溝針」民眾的抵抗病毒能力，較只接種單一疫苗的為高。