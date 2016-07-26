新冠疫苗｜博鰲論壇報告：中國對外援助出口疫苗數量超其他國家總和

博鰲亞洲論壇發表全球新冠疫苗應用報告指出，中國對外援助和出口新冠疫苗的數量，超出其他國家的總和。美國、歐盟等在對外提供疫苗方面，雷聲大雨點小。

據博鰲亞洲論壇和人大重陽金融研究院今日聯合發布的《全球新冠疫苗應用圖景報告》顯示，截至2021年7月20日，全球已接種新冠疫苗37億劑，全球26.5%人口已經接種了至少一劑新冠疫苗，至少有209個國家和地區已經開始推廣疫苗接種。中國疫苗接種數量在世界範圍內遙遙領先，對象主要是發展中國家，2021 年 6 月 19 日，接種突破10億劑次，超過全球疫苗接種數量的1/3。

報告預計，全球疫苗總產能基本上能夠在今年底前達致全球群體免疫，但需視乎產能是否如期到位，以及能否在全球公平合理分配。

報告： 美國歐盟對外提供疫苗雷聲大雨點小

報告提到，美國一度囤積大量疫苗，對外提供疫苗的實際行動與能力之間存在較大差距；歐盟的疫苗分配政策，以確保成員國內部接種率為主要目標，對外出口以中高收入國家為主。並指，美國、歐盟等在對外提供疫苗方面，雷聲大雨點小。

為切實解決欠發達國家疫苗可及性問題，報告建議，國際社會應建立有效的協調機制，加強協調疫苗護照問題，以達成兼顧公平與有效的通行方案。

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