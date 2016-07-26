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新冠疫苗｜印度首隻國產疫苗Covaxin獲世衞批准使用
1 小時前
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新冠疫苗｜印度首隻國產疫苗Covaxin獲世衞批准使用
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印度首隻國產疫苗Covaxin獲世衞批准使用。(資料圖片)

印度藥廠Bharat Biotech研發生產的新冠疫苗「Covaxin」獲世界衞生組織(WHO)批准列入緊急使用清單(EUL)。

Covaxin今年1月成為首款獲印度政府批准緊急授權的國產疫苗，臨床試驗數據顯示預防重症效力達78%。

世衞在社交平台Twitter宣布，技術諮詢小組認為Covaxin疫苗的效益大於風險，且符合世衛對新冠肺炎的防護標準，因此批准列入緊急使用清單。

世衞免疫戰略諮詢專家小組(SAGE)指出，Covaxin適用對象為18歲及以上之成人，完整接種為2劑，建議每劑相隔4星期；此外，由於孕婦接種疫苗的現有數據不足，目前無法評估相關安全性或有效性。

可存放於2至8度環境

根據Bharat Biotech官網資訊，Covaxin疫苗可存放於2至8度的環境。由於易於儲存，預計有助貧窮國家採用接種。

印度至今已經注射逾1.05億劑Covaxin，僅次於Covishield、印度製造的阿斯利康( AstraZenica )疫苗。2.53億人已完整接種，佔印度約25%人口；6.53億人、70%人口至少接種1劑。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/新冠疫苗｜印度首隻國產疫苗covaxin獲世衞批准使用-291592
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