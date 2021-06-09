新冠疫苗｜台北診所違規接種 柯文哲認管控有問題

台灣新冠肺炎本土疫情嚴峻，所得疫苗數量卻遠遠不足以為全民接種，為確保醫療及防疫能量，政府暫只為醫護及前線防疫人員優先接種，但近日卻頻傳有地方高官及警察「插隊」打針，今日更傳出，台北市長柯文哲恩師許金川的「好心肝診所」，昨晚深夜突然「有疫苗大放送」，出現長長打針人龍，疑是違規取得逾1,000劑疫苗，不分優先次序接種。由於柯文哲日前曾批評市內醫院仍有6,900劑阿斯利康疫苗未打完，質疑醫護等候接種莫德納疫苗，「這些不打的疫苗乾脆繳回來算了」；剩低最多、仍有約2,000劑的台大醫院則在昨日稱「明天差不多打完」，令輿論懷疑有人為「清貨」而轉移疫苗。

台大醫院發聲明嚴正否認涉事。好心肝診所則解釋，接種的都是診所義工，大多是退休護理師，符合接種規定。台北副市長黃珊珊今早表示，該批疫苗是政府在上月27日分配給涉事診所，惟下午改口稱是應診所要求，在本月7及8日分別撥出15瓶及100瓶疫苗，因為市政府已於本月2日放寬接種限制，准許診所為員工打疫苗，由診所申請所需疫苗量，政府評估後下發，「但必須打自己院內人員」。她指出，涉事診所先後為1,285人接種，當中不少人只是義工，不符合接種次序，故市政府按傳染病防治法，對涉事診所處以最高罰款200萬元新台幣，並取消診所的新冠疫苗接種資格。她並強調，會調查處理申請的相關人士，指其無查核亦無深入了解接種對象就撥出疫苗，「這部分可能涉及不法」。柯文哲亦坦承「我們在管控上有問題」，會檢討疫苗分發機制。

蔡英文敦促依序施打

蔡英文總統今日在民進黨中常會中發言時，談及近日的「特權」接種問題，直言政府明定的接種順序，是經過專家討論，考慮到公共衛生及維持社會穩定需求的結果，要求執行單位、包括地方政府加強宣傳，「依序施打，輪到你，再去打」，民進黨執政縣市更要做表率。行政院長蘇貞昌則表示，目前疫苗非常珍貴，各地方政府、團體應嚴謹對待，按中央政府定立的順序接種。