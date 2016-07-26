新冠疫苗｜台媽打疫苗後餵母乳 女嬰吐血泡亡

台灣今日新增76宗本土確診及6宗死亡個案，確診數字連續第2天少於100宗。個案分布仍是新北及台北最多，分別有43宗及25宗。對於疫情三級警戒會否在下周一屆滿時降級，中央流行疫情指揮中心表示，目前雙北仍是高風險區，其他縣市都認為防疫政策要全台一致，若要「微解封」，會考慮放寬對社會的價值、是否可維持社交距離和戴口罩等措施，以及否會增加交通流量導致人流變多，明日會有所公布。

另外，雲林縣虎尾鎮一名30歲姓蘇女子昨午接種阿斯利康疫苗後，餵2個月大的女兒喝母乳，未料今日凌晨3時許發現女兒已無生命跡象，嘴邊有一攤滲血奶泡，送院搶救後證實死亡。

蘇女指，女兒一向健康，無先天性疾病，喝母乳後睡得很安穩，而自己接種疫苗後，曾詢問醫護是否要停止餵母乳，但醫護指餵母乳並無問題，自己上網搜索亦不見有類似提醒或個案，遂傍晚6時許抵家餵女兒喝一次奶粉後，晚上11時餵母乳。蘇女質疑，女兒死亡可能與疫苗有關，但法醫有提到，可能是嗆奶窒息死亡，目前已要求化驗女兒嘴邊殘留物及雪櫃內剩餘母乳。至於是否解剖女嬰檢驗，家屬正在討論。

專家指與疫苗無關

指揮中心表示，會與專家討論是否暫緩為哺乳期婦女接種疫苗，而目前外國無任何提示指哺乳期婦女不適合接種。台中醫院小兒感染科主任陳敏恭亦稱，阿斯利康疫苗「全世界都在打」，台灣已經很後期才打這款疫苗，但到目前為止，國際上包括美國疾病管制與預防中心或英國國民保健署，都完全沒有類似打疫苗後餵母乳導致嬰兒猝死的公布，今次事件時間上太巧合，令個案「有點尷尬」。

台大醫院兒童醫院院長黃立民表示，涉事母親接種的是採用腺病毒載體技術的阿斯利康疫苗，學理上疫苗的腺病毒不會透過乳腺感染嬰兒，死因有可能是在嬰兒出生至1歲之間出現機率為千分之一的「嬰兒猝死症候群」，建議驗屍釐清。婦產科權威、台中茂盛醫院院長李茂盛也認為，女嬰死因應該是「新生兒猝死」，這種猝死多半是呼吸道受到阻塞。

知名法醫高大成更斷言，「100%不可能是疫苗造成」。他解釋，阿斯利康疫苗是一種無攻擊能力的疫苗，接種後只在體內誘發免疫反應，就算疫苗能透過母乳進入嬰兒體內，2個月大的嬰兒免疫系統尚未成熟，不可能出現過敏反應。他推斷，女嬰被發現時可能已死亡超過3小時，胃壁遭到腐蝕，血液伴隨奶從胃部逆流滲出嘴角，不排除是溢奶造成窒息，或者撞擊到頭部、頸部等重要部位，又或者有先天疾病，只要解剖就可以釐清死因。